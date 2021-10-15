В одном из гаражных кооперативов Кыштыма обнаружен труп мужчины

Вчера, 12:46 Категория: Происшествия

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Вчера вечером, 17 октября, в Следственный отдел по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области поступило сообщение об обнаружении на улице в гаражном кооперативе «Локомотив» трупа мужчины 1952 года рождения. При осмотре места происшествия и погибшего видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщил сайту «КР» следователь, старший лейтенант юстиции Андрей Рыжков, смерть носит не криминальный характер, а наступила от иных причин. В настоящее время по данному факту продолжается процессуальная проверка.