Молодой житель Кыштыма скончался через три дня после полученной травмы

Вчера, 12:23 Категория: Происшествия

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Кыштымские следователи выясняют обстоятельства, при которых житель нашего города 1991 года рождения получил серьёзную травму, в результате которой он скончался.

Второго октября с повреждением шейного позвонка его госпитализировали в Кыштымскую городскую больницу имени А. П. Силаева, однако, несмотря на все усилия врачей реанимационного отделения, молодой человек скончался на третий день. Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть наступила в результате отёка головного мозга.

Как сказал сайту «КР» следователь Следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области Денис Горбунов, по предварительной версии, кыштымец вымогал деньги на спиртное у незнакомых людей. С одним из покупателей супермаркета у него возник конфликт, в результате которого вымогатель получил серьёзную травму. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».