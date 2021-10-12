Кыштымским следователям удалось доказать вину жителя Карабаша в жестоком убийстве

Вчера, 12:35 Категория: Происшествия

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Собранные следственными органами СК России по Челябинской области доказательства признаны достаточными для вынесения Челябинским областным судом приговора в отношении 35 летнего жителя Карабаша. Подсудимый признан виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью.

Как сообщил сайту «КР» следователь Следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области Александр Снедков, пятого ноября 2020 года в доме подсудимого между ним и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой мужчина, находясь в алкогольном опьянении, разлил канистру с бензином в жилом доме и поджёг. Злоумышленник оставил женщину гореть в жилище.

Преступные действия обвиняемого были замечены очевидцем, находящимся в момент ссоры в этом же доме. Он потушил пламя на потерпевшей и эвакуировал её и обвиняемого из комнаты дома, в которой произошёл пожар.

В результате потерпевшая получила множественные ожоги и, несмотря на своевременный вызов медиков и оказание ей помощи, через некоторое время скончалась в больнице.

Приговором суда осуждённый приговорён к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.