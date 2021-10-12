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Жительница Кыштыма перевела мошенникам более ста тысяч рублей

Сегодня, 14:01 Категория: Происшествия
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В дежурную часть полиции обратилась жительница Кыштыма 1990 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Со слом заявительницы, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником московской полиции. Цель его звонка – узнать, причастна ли она к совершению ряда преступлений, в которых мошенники завладевали денежными средствами граждан, или является одной из потенциальных жертв.

 

Жительница Кыштыма, напуганная звонком, сообщила, что ни в каких преступных схемах участия не принимала. Тогда неизвестный убедил её, что для того, чтобы она не стала жертвой мошенников, ей необходимо снять все денежные средства с банковских счетов и перевести их на другой, безопасный счёт.

Мнимый сотрудник полиции даже вызвал нашей землячке такси, чтобы она могла проехать к нескольким банкоматам в городе. Так, доверчивая женщина, обеспокоенная потерей денежных средств, обналичила и затем перевела на виртуальную ячейку 110 тысяч рублей. А спустя время поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 5 лет.

Полиция предупреждает: сотрудники правоохранительных органов никогда не просят граждан совершать какие-либо переводы денежных средств или называть кому-либо данные банковских карт по телефону. Если звонивший сообщает, что вашим сбережениям угрожает опасность, необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить в финансовую организацию по номеру, указанному на вашей банковской карте. В случае, когда вы всё же пострадали в результате совершенного противоправного деяния, необходимо обратиться в территориальный орган внутренних дел.

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Теги: Кыштым полиция мошенники

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