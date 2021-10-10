На автодороге Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым в лобовом ДТП погиб 64-летний мужчина

Сегодня, 11:34 Категория: Происшествия

257

0

На 17-м километре автодороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым на территории Аргаяшского района 64-летний водитель «Лада-Гранта» столкнулся с автомобилем «Хендай-Туксон» и погиб на месте происшествия. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Как сообщает сайт ИА «Первое областное», ДТП сучилось накануне в 16:30. Водитель «Лада-Гранта» выехал на правую обочину, а потом на полосу встречного движения, по которой в этот момент ехал «Хендай-Туксон» под управлением 68-летнего мужчины.

– В результате ДТП водитель автомобиля „Лада-Гранта“ от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. На данный момент установлено, что водитель автомобиля „Лада“ — житель Сосновского района, автомобилем Хендай управлял житель города Челябинска, – рассказали в областной Госавтоинспекции.