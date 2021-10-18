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Кыштымские борцы завоевали почти два десятка медалей различного достоинства 19-10-2021, 14:47
В первый день переписи населения более сотни кыштымцев уже заполнили анкеты на портале госуслуг 19-10-2021, 11:38
Заключённые ИК-10 изготовят армейские кровати 19-10-2021, 09:04
В Кыштыме, как и во всей стране, впервые отметили День отца 18-10-2021, 16:27
Нацелились на «Медную лигу КВН» 18-10-2021, 16:16
В ковидной базе Кыштыма развёрнуты дополнительные койки 18-10-2021, 15:32
Сразу четверо кыштымских спортсменов стали победителями первенства Челябинской области по карате 18-10-2021, 15:07
Кыштымские школьники собирают робота за пять минут 18-10-2021, 14:46
В Кыштыме задержан подозреваемый в хранении наркотиков 18-10-2021, 14:33
В Кыштыме пьяный водитель налетел на земляной вал 18-10-2021, 13:50
Мотоциклисту, разбившемуся на Косом мосту, ампутировали стопу 18-10-2021, 13:43