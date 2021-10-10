В Кыштыме произошёл пожар на территории санатория «Дальняя дача»
Сегодня, 10:09 Категория: Происшествия
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Вчера около десяти часов вечера по системе «112» поступило сообщение о пожаре на территории санатория «Дальняя дача».
Как сообщили сайту «КР» в пожарно-спасательной части № 38, на территории здравницы горел деревянный пол бывшей танцевальной площадки.
Никто не пострадал. Сам же танцпол уже долгое время не эксплуатируется. По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.