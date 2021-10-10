Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме произошёл пожар на территории санатория «Дальняя дача»

Сегодня, 10:09 Категория: Происшествия
500
0

Вчера около десяти часов вечера по системе «112» поступило сообщение о пожаре на территории санатория «Дальняя дача».

 

Как сообщили сайту «КР» в пожарно-спасательной части № 38, на территории здравницы горел деревянный пол бывшей танцевальной площадки.

 

Никто не пострадал. Сам же танцпол уже долгое время не эксплуатируется. По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Дальняя Дача пожар

Похожие публикации:

В Кыштыме произошёл пожар в частном доме

В Кыштыме сгорел жилой дом

В Кыштыме пожар повредил котельную возле частного дома

В Кыштыме огонь оставил семью без жилья

Бажовский фестиваль откроет «Русский хоровод»

Комментарии:

Добавить