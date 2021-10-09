Кыштымские спасатели обнаружили тело рыбака, пропавшего вчера во время рыбалки на озере Увильды

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Восьмого октября около 15 часов в полицию Карабаша поступило сообщение от очевидцев, обнаруживших на воде пустую лодку без рыбака. Первый день поисков результата не дал.



Сегодня, 9 октября, во второй половине дня тело рыбака было обнаружено спасателями Кыштымского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области на глубине около 2-х метров в 150 метрах от берега. Тело было транспортировано на берег и передано сотрудникам полиции.



Поиск в Каслинском районе, на озере Иртяш, где также во время рыбалки пропал мужчина 1983 года рождения продолжается силами дежурной смены Мобильного отряда областной ПСС.