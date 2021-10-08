Полицейские Кыштыма установили, из какого оружия позавчера была убита лосиха

Сегодня, 13:10 Категория: Происшествия

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Как уже сообщалось на сайте «КР», позавчера на дороге в двух километрах от посёлка Слюдорудник лесничий обнаружил умирающую лосиху.

Животное доставили в отдел полиции. Для поиска пуль в теле погибшей самки были задействованы члены Кыштымского городского охотобщества.

Обе пули были обнаружены. Одна в груди, другая в задней части туловища. Удалось установить, из какого вида оружия были совершены выстрелы.