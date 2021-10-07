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Житель Кыштыма украл с предприятия, на котором работал, три тонны металла

Сегодня, 13:25 Категория: Происшествия
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В кыштымской полиции завершено расследование уголовного дела по статье «Кража».

Ранее в дежурную часть полиции обратился представитель местной организации с заявлением о краже металла с неогороженной территории предприятия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что судимый житель Кыштыма 1990 года рождения, являясь сотрудником данной организации, после окончания рабочего дня совершил кражу трёх тонн металла. Он погрузил чужое имущество в грузовой автомобиль и увёз с территории.

Сумма ущерба составила 66 тысячи рублей. Похищенное имущество обвиняемый успел сбыть.

Мужчине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с действующим законодательством ему грозит до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.

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Теги: Кыштым металл суд полиция кража

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