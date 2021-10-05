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В Кыштыме родные мальчика, погибшего при столкновении с иномаркой, намерены отсудить у водителя свыше трёх миллионов рублей

Сегодня, 12:58 Категория: Происшествия
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Прокурором города Кыштыма направлено в суд уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения).

 

Напомним, двадцатого июля в вечернее время на перекрёстке улиц Сугомакской и Кутузова житель Кыштыма, управляя автомобилем «Тойота Тундра», не уступил дорогу и совершил столкновение с 7-летним мальчиком, пересекавшим проезжую часть на велосипеде. В результате ДТП ребёнок скончался на месте происшествия от полученных травм.

 

В ходе следствия на автомобиль виновного наложен арест.

 

Потерпевшей стороной заявлен иск о возмещении причинённого материального и морального вреда в сумме свыше трёх миллионов рублей.

 

Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.

 

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Теги: Кыштым ДТП тойота смерть прокуратура суд ребенок

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