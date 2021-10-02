Житель Кыштыма упал с лестницы и скончался от полученных травм

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В минувшую пятницу вечером житель нашего города 1972 года рождения распивал горячительные напитки в одной из квартир дома № 150 на улице Юлии Ичёвой.

Когда застолье подошло к концу, гость собрался домой, но в подъезде на лестнице оступился и кубарем полетел вниз. При падении мужчина ударился головой о бетонный пол и получил серьёзную травму.

Очевидцы вызвали «скорую», однако пострадавшего спасти не удалось.

Как сообщил сайту «КР» следователь следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области Александр Снедков, по данному факту проводится доследственная проверка.