В Кыштыме из горящей многоэтажки эвакуировали жильцов, в том числе детей

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Совсем недавно «КР» сообщал читателям о том, что в многоквартирном доме по улице Ю. Ичёвой пожарные за два года выезжали восемь раз. Причём возгорания всегда происходили в ночное время.

И в этот раз тревожный звонок вновь прервал ночную тишину – на пульт диспетчера вызов поступил в 3 часа 12 минут, в ночь на третье октября. Горела комната площадью 20 квадратных метров на четвёртом этаже, та самая, которая уже мелькала в сводках за 18 сентября текущего года. Как сказал сайту «КР» начальник ПСЧ-38 Расул Шагиахметов, комната не жилая, но доступ к ней открыт.

На тушение пожара и спасение людей были направлены восемь автоцистерн и одна автолестница, расчёты огнеборцев из ПСЧ-38, 56, 60, 72, ПЧ-117 и 118. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению огня, в 3.28 с открытым горением справились. Ещё через 30 минут были ликвидированы последствия пожара. Три звена газодымозащитной службы эвакуировали 25 человек, в том числе и 10 детей.

Предварительная причина банальна – неосторожное обращение с огнём.