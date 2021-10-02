В Кыштыме молодой бизнесмен свёл счёты с жизнью
Сегодня, 10:56 Категория: Происшествия
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В минувшую субботу утром отец обнаружил бездыханное тело своего 31-летнего сына в его квартире.
Как сообщил сайту «КР» следователь следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области Александр Снедков, у молодого человека не складывалась семейная жизнь. В последнее время он часто ссорился с женой. Разом решить проблемы мужчина решился роковым способом.
Известно, что погибший занимался бизнесом с супругой. Без отца остались маленькие дети.
По факту суицида проводится доследственная проверка.