В Кыштыме молодой бизнесмен свёл счёты с жизнью

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В минувшую субботу утром отец обнаружил бездыханное тело своего 31-летнего сына в его квартире.

Как сообщил сайту «КР» следователь следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области Александр Снедков, у молодого человека не складывалась семейная жизнь. В последнее время он часто ссорился с женой. Разом решить проблемы мужчина решился роковым способом.

Известно, что погибший занимался бизнесом с супругой. Без отца остались маленькие дети.

По факту суицида проводится доследственная проверка.