Жительница Кыштыма обогатила мошенников на 150 тысяч рублей

Вчера, 23:55 Категория: Происшествия

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Жительница нашего города лишилась 150 тысяч рублей после телефонного общения с неизвестным. Злоумышленник, убедив собеседницу в том, что является сотрудником банка, сообщил, что на её имя неизвестные оформили кредит, однако деньги поступили не на её счёт, а на чужой.

Женщине пояснили, что ей необходимо пройти в отделение банка и самой оформить кредит, чтобы погасить предыдущий. Доверчивая жительница Кыштыма получила в банке кредит на сумму 150 тысяч рублей и обналичила его.



Затем под указания мошенников она совершила 10 денежных операций и перевела всю сумму на неизвестные ей банковские счета, которые мошенники называли «безопасными».



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.



Полицейские Кыштыма вновь обращаются к гражданам и настоятельно рекомендуют прекращать телефонные разговоры, как только речь заходит о дистанционном оформлении кредита и срочном погашении займа.