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В Кыштыме разругавшиеся в пух и прах сожители умерли

Вчера, 15:53 Категория: Происшествия
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Следственным отделом по Кыштыму следственного управления СК России по Челябинской области проводятся проверки по факту смерти женщины в городской больнице имени А. П. Силаева и обнаруженному трупу её сожителя на территории одной из баз отдыха неподалёку от Кыштыма.

 

В ходе проверки установлено, что на летний период сожители были трудоустроены в качестве подсобных рабочих на базу отдыха.

В один из августовских дней на фоне совместного распития спиртного они поругались. После конфликта мужчину уволили, и он ушёл
из расположения базы в неизвестном направлении. Вскоре женщину, оставшуюся на базе в связи с ухудшением самочувствия, доставили в городскую больницу. Спустя почти сутки она умерла.                    

 

Труп мужчины был обнаружен в лесном массиве неподалёку от той самой базы в день смерти его сожительницы.

 

Согласно результатам судебно-медицинских исследований, смерть обоих наступила от отравления метиловым спиртом.

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Теги: Кыштым следователи больница смерть

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