На базе отдыха вблизи Кыштыма сгорели летние домики

Сегодня, 10:45 Категория: Происшествия

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Сегодня в полпятого утра диспетчер приняла сообщение о пожаре – горели летние строения на базе отдыха «Урал».

К месту возгорания выехали две автоцистерны и пожарные расчёты ПСЧ-38. Прибывшие на базу огнеборцы обнаружили, что два щитовых домика уже уничтожены огнём, а рядом горят ещё два таких же строения. Так как домики находились в лесной зоне, возникла угроза возгорания леса.

На подмогу подразделениям выехали пожарные 60-й ПСЧ, однако их помощь не потребовалась – через час открытому огню поставили заслон, а в 7.10 были ликвидированы все последствия возгорания.

По словам начальника ПСЧ-38 Расула Шагиахметова, без человеческого фактора не обошлось – причиной пожара стал масляный радиатор, оставленный без присмотра в одном из домиков.