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Подозреваемого в убийстве 24-летней жительницы Кыштыма отправили в СИЗО

Вчера, 21:42 Категория: Происшествия
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Сегодня Кыштымский суд удовлетворил ходатайство следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области об аресте подозреваемого в убийстве жительницы нашего города Анастасии Х. 

 

Судом подозреваемому, который вчера был задержан в Челябинске, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО молодой человек, тоже житель Кыштымского округа, проведёт один месяц и 26 суток - до 20 ноября, т.е. на время предварительного следствия. 

 

Как сообщил сайту “КР” руководитель следственного отдела по Кыштыму Виталий Ерцкин, в понедельник подозреваемому будет предъявлено обвинение по части первой статьи 105 Уголовного кодекса - “Убийство”. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. 

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Теги: Кыштым суд арест СИЗО следствие убийство

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