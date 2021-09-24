Подозреваемого в убийстве 24-летней жительницы Кыштыма отправили в СИЗО

Вчера, 21:42 Категория: Происшествия

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Сегодня Кыштымский суд удовлетворил ходатайство следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области об аресте подозреваемого в убийстве жительницы нашего города Анастасии Х.

Судом подозреваемому, который вчера был задержан в Челябинске, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО молодой человек, тоже житель Кыштымского округа, проведёт один месяц и 26 суток - до 20 ноября, т.е. на время предварительного следствия.

Как сообщил сайту “КР” руководитель следственного отдела по Кыштыму Виталий Ерцкин, в понедельник подозреваемому будет предъявлено обвинение по части первой статьи 105 Уголовного кодекса - “Убийство”. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.