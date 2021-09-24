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Задержан подозреваемый в убийстве 24-летней жительницы Кыштыма

Сегодня, 18:04 Категория: Происшествия
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Сегодня кыштымские полицейские совместно с коллегами из Главного управления МВД России по Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве 24-летней жительницы нашего города. 

 

Напомним, 20 сентября в ванной своей квартиры была обнаружена девушка, как позже выяснилось, вокалистка музыкальной группы под названием «Harley» Анастасия Х. Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила в результате механической асфиксии - девушку задушили. 

 

Сегодня в Челябинске был задержан молодой человек - житель Кыштымского городского округа. В последние дни он скрывался в областном центре, где в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий и был задержан. 

 

Как сообщил сайту “КР” руководитель следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области Виталий Ерцкин, подозреваемый в убийстве уже дал признательные показания. По его словам, они с Анастасией были знакомы всего несколько недель. В последнее время оба злоупотребляли спиртным. 

 

Уже завтра подозреваемому будет избрана мера пресечения. 

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Теги: Кыштым убийство следственный отдел девушка ванна

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