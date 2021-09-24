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В Челябинском зоопарке погибли два медведя – Степан и Маша

Сегодня, 14:32 Категория: Происшествия
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В Челябинском зоопарке произошло ЧП – здесь погибли два медведя.

 

Как сообщает группа Вконтакте «Агентство чрезвычайных новостей», накануне ветеринарная служба зоопарка зафиксировала факт отравления животных. Ранее у питомцев зоопарка началась рвота с пеной, судороги, диарея.

Медики сутки пытались спасти животных. Но бурые медведи Степан и Маша скончались.

Несколько недель назад подобные симптомы были у медведицы Бусинки. Сейчас ее состояние стабильное, угрозы жизни нет.

В начале сентября болели копытные: пятнистые и северные олени, косуля. Самку северного оленя и детёныша пятнистого оленя спасти не удалось.

Сотрудники зоопарка подозревают, что животных отравили. На территории была найдена сумка несколькими килограммами расфасованного фарша и вареного мяса.

Руководство зоопарка обратилось в полицию, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Учреждение закрыто, проводятся следственные действия. Организовали медицинские экспертизы по установлению причин гибели животных.

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Теги: Челябинск зоопарк медведи гибель уголовное дело смерть отравление

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