В Челябинском зоопарке погибли два медведя – Степан и Маша

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В Челябинском зоопарке произошло ЧП – здесь погибли два медведя.

Как сообщает группа Вконтакте «Агентство чрезвычайных новостей», накануне ветеринарная служба зоопарка зафиксировала факт отравления животных. Ранее у питомцев зоопарка началась рвота с пеной, судороги, диарея.

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Медики сутки пытались спасти животных. Но бурые медведи Степан и Маша скончались.

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Несколько недель назад подобные симптомы были у медведицы Бусинки. Сейчас ее состояние стабильное, угрозы жизни нет.

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В начале сентября болели копытные: пятнистые и северные олени, косуля. Самку северного оленя и детёныша пятнистого оленя спасти не удалось.

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Сотрудники зоопарка подозревают, что животных отравили. На территории была найдена сумка несколькими килограммами расфасованного фарша и вареного мяса.

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Руководство зоопарка обратилось в полицию, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Учреждение закрыто, проводятся следственные действия. Организовали медицинские экспертизы по установлению причин гибели животных.