Кыштымские следователи поставили точку в уголовном деле-«глухаре» более чем 20-летней давности

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В следственном отделе по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области прекращено уголовное дело, потерпевшим по которому в 1997 году стал житель Кыштыма Н. 1960 года рождения.

Как сказал сайту «КР» руководитель следственного отдела по Кыштыму Виталий Ерцкин, 31 октября 1996 года житель Кыштыма уехал на КАМАЗе, чтобы, по его словам, помочь знакомому что-то перевезти. Сам же мужчина в то время работал в автоколонне одного из местных предприятий. С того дня Николая больше никто из родных и знакомых не видел.

Спустя полгода после исчезновения прокуратурой города Кыштыма было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», однако в сентябре дело приостановили, поскольку ни трупа, ни других обстоятельств, указывающих на совершение преступления, не было.

Прошло почти десять лет… Второго января 2005 года в дежурную часть Нижегородского района Москвы поступило сообщение, что под развязкой третьего транспортного кольца обнаружен труп неизвестного мужчины. Установлено, что смерть наступила в результате общего переохлаждения организма. Ещё не один год понадобился, чтобы установить его личность. И только недавно он был идентифицирован как тот самый житель нашего города, ушедший ненадолго из дома по личным делам 31 октября 1996 года.

В марте этого года уголовное дело, приостановленное 24 года назад, было возобновлено и прекращено в связи с отсутствием состава преступления.