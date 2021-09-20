Кыштымские следователи выясняют детали убийства, совершённого на старом кладбище два месяца назад

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Десятого июля утром на старом кладбище среди могилок был обнаружен обгоревший труп мужчины. Погибшим оказался житель нашего города 1967 года рождения.

Следователи располагают информацией о причастности к совершению преступления 30-летнего кыштымца. Установлено, что знакомые распивали на кладбище спиртное, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Пьяная ругань закончилась трагедией, однако что именно произошло – это ещё предстоит выяснить.

Как сообщил сайту «КР» руководитель следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области Виталий Ерцкин, в настоящее время проводится пожаро-техническая экспертиза и ряд других действий, которые помогут пролить свет на случившееся. Расследование осложняет и тот факт, что труп пролежал под палящим солнцем не один день…

Известно, что и подозреваемый, и его жертва ранее уже имели проблемы с законом и оба привлекались к уголовной ответственности.