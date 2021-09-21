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В Кыштыме обнаружен труп девушки

Сегодня, 10:34 Категория: Происшествия
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В минувшее воскресенье, 19 сентября, в квартире одного из домов на улице Челюскинцев был обнаружен труп жительницы нашего города 1997 года рождения.

 

Как сообщил сайту «КР» руководитель Следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области Виталий Ерцкин, по заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила в результате механической асфиксии.

 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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Теги: Кыштым труп следственный отдел смерть

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