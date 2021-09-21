Кыштымцы, желая вызволить из «беды» своих родных, сами попадают в беду

Сегодня, 10:04 Категория: Происшествия

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На мошенническую схему о попавшем в беду родственнике «повелась» ещё одна жительница нашего города и лишилась крупной суммы денег.

На стационарный телефон 59-летней жительнице нашего города позвонили якобы сотрудники полиции и сообщили, что её сын попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Затем пояснили, что в данный момент он находится в отделении полиции и для того, чтобы его не привлекли к ответственности, необходимо заплатить один миллион рублей.

Женщина попросила дать возможность поговорить с сыном, мошенники согласились, но предупредили, что у него выбиты все зубы и он находится под медикаментами. Во время разговора женщина поверила, что с ней говорит её сын, поскольку голос был довольно похожим.

Затем мошенник поинтересовался, сколько у неё в данный момент есть наличных. Продолжая разговор с проходимцем, женщина отправилась в банкомат и сняла со своей банковской карты 25 тысяч рублей. Затем мошенники убедили её в необходимости обналичить 100 тысяч рублей со сберегательной книжки.

Пока женщина стояла в очереди в банке, неизвестный, продолжая разговор с ней по телефону, попросил передать телефон кому-нибудь из очереди. Она передала мобильный телефон ранее незнакомой девушке, и та помогла обналичить денежные средства.

После этого потерпевшая завернула в пакет 125 тысяч рублей и, действуя по указаниям мошенника, оставила деньги в урне около определённого магазина.

Но и этого мошенникам показалось мало. Они убедили женщину снять денежные средства с банковского счёта супруга и взять ещё и наличные сбережения. Жительница Кыштыма вновь проехала к магазину и оставила в том же месте ещё 115 тысяч рублей.

Злоумышленники больше не позволили женщине услышать голос её «сына». А попросили оформить кредит. Она получила в банке 500 тысяч рублей, но перевести незнакомцам указанную сумму не успела. Наконец, женщина решила сама позвонить сыну. Оказалось, что он находится дома и ни в какие неприятности не попадал.

Поняв, что она стала жертвой мошенников, женщина обратилась с заявлением в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 5 лет.

Чтобы не стать жертвой мошенников, сотрудники полиции рекомендуют жителям города быть бдительными. При поступлении подобного звонка постарайтесь успокоиться. Следует прервать разговор, чтобы не попасть на уловки мошенников и перезвонить родственнику, который якобы попал в беду. И ни в коем случае не передавайте и не переводите деньги незнакомым гражданам. Во всех случаях, вызывающих подозрение, немедленно обращайтесь в полицию. Полицейские настоятельно рекомендуют кыштымцам провести профилактические беседы со своими пожилыми родственниками о разных видах мошенничества. Предупредите их, что никогда не надо спешить, когда вопрос касается их личных сбережений.