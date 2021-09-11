Жительница Кыштыма передала мошенникам 120 тысяч рублей

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Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников органов внутренних дел о мошенниках, кыштымцы по-прежнему становятся жертвами обмана.

Злоумышленники изобретают новые способы, чтобы завладеть чужими деньгами. А также действуют по давно проверенной схеме «Ваш родственник попал в беду».

Как сообщила сайту "КР" специалист группы по связям со СМИ МО МВД "Кыштымский" Анастасия Латыпова, в дежурную часть кыштымской полиции обратилась 88-летняя жительница Кыштыма с просьбой установить и привлечь к ответственности неизвестных, которые завладели её денежными средствами в сумме 120 тысяч рублей.

Потерпевшей по телефону позвонили неизвестные и сообщили, что её внук совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Чтобы помочь ему избежать ответственности, необходимо срочно передать денежные средства. Точной суммы злоумышленники не называли. В панике женщина позвонила внуку и дочери, но никто не ответил. Она взяла все свои наличные сбережения и под указание мошенников оставила их за определённым зеленым пакетом, который находился рядом с контейнером с бытовыми отходами. В итоге женщина лишилась 120 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в этот день по аналогичной схеме мошенники пытались обмануть еще одну жительницу Кыштыма, но она проявила бдительность, не поддалась панике и обратилась в полицию. Примечательно, что двум потенциальным жертвам мошенники звонили на стационарные телефоны.