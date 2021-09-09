Житель Кыштыма осуждён за мошенничество при получении выплат по безработице

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Кыштымский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя города. Он признан виновным в мошенничестве при получении выплат.

Установлено, что осуждённый работал на одном из предприятий города, но в июне 2020 года уволился по собственному желанию. Позже, используя интернет-портал «Работа в России», направил заявление в центр занятости населения с целью постановки на учёт в качестве безработного.

Для подтверждения статуса он предоставил пакет документов об увольнении, в том числе копию трудовой книжки с записью об увольнении с последнего места работы. После направления заявления, на следующий день трудоустроился на то же предприятие, при этом трудовую книжку работодателю не предоставил, обратившись с заявлением о её ведении в электронном виде.

В соответствии с поступившим в центр занятости населения заявлением осуждённому назначено пособие, на которое он не имел права с момента повторного трудоустройства. Таким образом, используя трудовую книжку с записью о своём увольнении, он неоднократно подтверждал статус безработного, при этом незаконно получал пособие, похитил из бюджета денежные средства в сумме около 55 тысяч рублей.

Приговором мирового судьи судебного участка №2 города Кыштыма виновному назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Также судом удовлетворён иск о возмещении ущерба, причинённого центру занятости населения.