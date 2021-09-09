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Всего за месяц жители Кыштыма обогатили мошенников на 650 тысяч рублей

Сегодня, 11:37 Категория: Происшествия
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За август 2021 года мошенники, используя интернет, лишили жителей Кыштыма 650 тысяч рублей.  

 

Кыштымцы, заказывая товар через интернет, не убеждались, что сайты являются официальными, и попадались на уловки злоумышленников. Также доверчивые жители города, желая заработать на брокерских сайтах, связывались с мошенниками и переводили им свои денежные средства. 
 
Так, местная жительница в сети интернет увидела видеоролик о некой брокерской компании, деятельность которой заинтересовала её. Женщина перешла по ссылке под видео и оставила в заявке свой номер телефона и имя. Позже с ней связались представители данной компании и предложили ей внести на брокерский счёт денежные средства, чтобы получить с них прибыль в течение двух недель. ДВ результате она совершила несколько денежных переводов общей суммой 270 тысяч рублей на неизвестные ей банковские счета. Не получив обещанную прибыль, женщина поняла, что имела дело с мошенниками и обратилась в полицию. 
 
Еще один житель Кыштыма лишился более 100 тысяч рублей, совершая покупку в интернете. На сайте бесплатных объявлений он нашёл информацию о выгодной покупке бруса и доски для строительства дома. Мужчина связался с продавцом, который посоветовал некую фирму, занимающуюся продажей дерева. Менеджер фирмы убедил кыштымца перевести более 108 тысяч рублей для быстрой доставки товара. Затем неизвестные сообщили ему, что у фирмы в данный момент некоторые трудности и поэтому оплаченный товар будет доставлен позже. А спустя время мнимые продавцы перестали выходить на связь. 
 
Жертвами мошенникам становятся не только покупатели, но и продавцы на сайтах бесплатных объявлений. Так, 46-летняя заявительница решила продать земельный участок. С ней связался неизвестный, который был готов его приобрести. В ходе разговора он узнал у женщины, что её банковская карта привязана к абонентскому номеру. Через некоторое время женщине поступило смс,, в котором было сказано, что ей поступили денежные средства. Неизвестный попросил снять их со счёта и показать ему чек. Женщина проехала к банкомату и попыталась произвести операцию, но банкомат выдавал чек о нехватке денежных средств на балансе карты. Злоумышленник хотел «помочь» женщине решить данную проблему, а для этого необходимо было сказать ему номер банковской карты. Что женщина и сделала. Затем она сообщила ему коды, которые стали приходить ей в смс от банка. Спустя время женщина заметила, что с её карты было списано 15 тысяч рублей 
 
По всем фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела. 
 
Полиция Кыштыма напоминает: для того, чтобы радость онлайн-покупок не была омрачена получением некачественного товара или потерей денег, обратите внимание на некоторые признаки потенциально опасных интернет-магазинов: 
 
- слишком низкая цена; 
- почти полное отсутствие в интернете отзывов о сайте; 
- отсутствие на сайте адреса компании, которой принадлежит сайт, и других контактных данных; 
- стремление продавца не дать вам времени на обдумывание покупки в переписке или во время разговора по телефону; 
- переадресация на подозрительные сайты, не имеющие отношения к магазину. 
 
Если интернет-магазин или объявление соответствуют хотя бы одному из указанных признаков, это серьёзный повод задуматься о целесообразности совершения сделки. 
 
Если вы желаете рискнуть и вложить денежные средства на брокерский счёт, то для начала изучите отзывы в интернете о данном онлайн-брокере. Попросите показать лицензию компании на брокерские услуги. Если на сайте онлайн-брокера вы видите логотипы различных платёжных систем, электронных кошельков, а брокер говорит, что он может принять ваш платёж только банковским переводом, это должно вас насторожить. 

 
 

 

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Теги: Кыштым полиция мошенники банк

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