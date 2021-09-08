Житель Кыштыма похитил два спортивных велосипеда

Вчера, 15:19 Категория: Происшествия

313

0

В кыштымской полиции завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража».



Из материалов уголовного дела следует, что ранее в дежурную часть поступило заявление о краже двух велосипедов с частной территории.



Сотрудниками уголовного розыска МО МВД по горячим следам по подозрению в совершении данного противоправного деяния был задержан житель Кыштыма 2000 года рождения. В ходе работы с подозреваемым было установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию дома заявителя и похитил два спортивных велосипеда.



Общая сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.



Один велосипед молодой человек чуть позже вернул обратно, а второй транспорт был изъят сотрудниками полиции в доме подозреваемого и возвращён владельцу.



Обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



В настоящее время уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.



Полиция Кыштыма напоминает гражданам:



• не оставляйте велосипеды и коляски в подъездах, около своих домов на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство, забирайте своё имущество домой. Во многих жилых домах имеются запираемые подвалы, у вас есть право оставить велосипед или коляску в нём;

• по возможности не оставляйте имущество без присмотра, даже если отлучаетесь ненадолго. Если сторожить велосипед или коляску некому, а вы отошли, обязательно пристёгивайте имущество специальным запирающим устройством (с металлическим стержнем);

• старайтесь оставлять велосипед (коляску, снегокат) в зоне охвата видеокамер;

• сделайте гравировку на деталях, колесах, раме, либо на скрытых местах, это поможет опознать вещь, если произошла кража;

• если вокруг вашего имущества вы увидите подозрительные личности, и что самое неприятное, они начнут ломать замок, вызывайте сотрудников полиции.