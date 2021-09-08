Житель Краснодарского края, организовавший в Кыштыме дискотеку в стиле «опен эйр», поплатится штрафом

Вчера, 13:16 Категория: Происшествия

530

0

Как уже сообщал сайт «КР», в конце июня молодой человек организовал на Сугомаке ночную дискотеку. На «опен эйр» съехались около сотни меломанов из Озёрска, Красноармейского района, Челябинска.

Однако данное музыкальное событие прошло с грубейшими нарушениями. Организатор ночной дискотеки не уведомил о её проведении ни полицию, ни орган местного самоуправления. Незаконная тусовка, к тому же, закончилась потасовкой между её участниками.

Полицией проведена проверка по факту организации незаконного массового мероприятия. Установлен его организатор – им оказался житель Краснодарского края 1994 года рождения. На юге, кстати, молодой человек работает ди-джеем и зарабатывает проведением подобных вечеринок. Летом он приехал в наш город, чтобы навестить родственников, а заодно решил устроить дискотеку под открытым небом в окрестностях Сугомака.

Теперь за кыштымскую «опен эйр», организованную, к тому же, в условиях действующего режима повышенной готовности из-за коронавируса, ему грозит административный штраф до 30 тысяч рублей.