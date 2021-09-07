На жителя Кыштыма, разбившего экран «умной» остановки в центре города, завели уголовное дело по статье «Вандализм»

Сегодня, 11:56 Категория: Происшествия

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Напомним, 30 июля этого года на остановке напротив универмага в центре города подвыпивший мужчина разбил дисплей «умной» остановки.

Злоумышленник и его приятель попали на запись камер видеонаблюдения. Данная запись была приложена к заявлению в полицию.

Как сообщил сегодня сайту «КР» заместитель начальника городской полиции по охране общественного порядка Артём Чамовских, подозреваемый в порче муниципального имущества установлен. Им оказался житель Кыштыма 1986 года рождения. Мужчина ранее к ответственности не привлекался, официально работает, женат. На хулиганские действия его подтолкнуло изрядно выпитое количество спиртного.

Ущерб составил более 60 тысяч рублей. Кыштымец готов полностью его возместить, однако от ответственности его это не спасёт. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ – «Вандализм». Санкция статьи предусматривает штраф до 40 тысяч рублей и даже арест на срок до трёх месяцев.

«Умная» остановка пока так и не работает. Восстанавливать её за свой счёт теперь будет тот, кому она «помешала».