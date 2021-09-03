Кыштымские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в серии краж из магазинов

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В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» поступили заявления о кражах продукции из супермаркетов на территории Кыштымского городского округа. Владельцам магазинов был причинён ущерб более 20 тысяч рублей.

Как сообщила сайту «КР» специалист группы по связям со СМИ МО МВД России «Кыштымский» Анастасия Латыпова, по подозрению в совершении данных противоправных деяний был задержан житель Кыштыма 1999 года рождения. Была установлена его причастность к совершению восьми эпизодов краж из продуктовых магазинов. В дневное время в торговых точках он похищал спиртосодержащую продукцию. Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за мелкое хищение по статье 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до одного года.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.