Житель Озёрска обогатил мошенников на шесть миллионов рублей

Вчера, 21:55 Категория: Происшествия

652

0

Беспрецедентный случай мошенничества зарегистрирован в соседнем с Кыштымом городе.

В полицию Озёрска обратился 59-летний гражданин. По его словам, он нашёл сайт «брокера», зарегистрировался и внёс на депозит первые 600 тысяч рублей. В личном кабинете на экране смартфона мужчина видел, как его начальный капитал быстро пошёл в рост.

В погоне за лёгкими деньгами озерчанин оформил несколько кредитов и перевёл на «платформу» ещё почти шесть миллионов рублей!





Спустя время он попытался обналичить прибыль, но доступ в личный кабинет оказался заблокирован. Таким образом, житель закрытого города лишился пяти миллионов 735 тысяч рублей.





Возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”.