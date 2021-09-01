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Житель Озёрска обогатил мошенников на шесть миллионов рублей

Вчера, 21:55 Категория: Происшествия
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Беспрецедентный случай мошенничества зарегистрирован в соседнем с Кыштымом городе.  

 

В полицию Озёрска обратился 59-летний гражданин. По его словам, он нашёл сайт «брокера», зарегистрировался и внёс на депозит первые 600 тысяч рублей. В личном кабинете на экране смартфона мужчина видел, как его начальный капитал быстро пошёл в рост.  

 

В погоне за лёгкими деньгами озерчанин оформил несколько кредитов и перевёл на «платформу» ещё почти шесть миллионов рублей! 

 
 
Спустя время он попытался обналичить прибыль, но доступ в личный кабинет оказался заблокирован. Таким образом, житель закрытого города лишился пяти миллионов 735 тысяч рублей. 

 
 
Возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”.  

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Теги: Кыштым Озерск мошенники брокеры кредит обман уголовное дело

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