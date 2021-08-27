В Кыштыме подчинённый опустошил банковскую карту своего работодателя

Вчера, 09:35 Категория: Происшествия

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В дежурную часть полиции Кыштыма обратилась местная жительница с заявлением по факту кражи с её банковских счетов почти 70 тысяч рублей.



Сотрудниками полиции было установлено, что ранее не судимый житель Кыштыма 2003 года рождения, работая на предприятии заявительницы, увидел оставленные на столе телефон и банковскую карту. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он ввёл номер карты в заранее установленное на своём мобильном телефоне банковское приложение. На телефон потерпевшей поступило сообщение с кодом от банка для смены пароля входа. Молодой человек ввёл код на своём телефоне, в результате чего получил доступ к банковским счетам женщины.



Спустя время подозреваемый осуществил перевод с банковских счетов средств на счёт своего друга – ранее судимого жителя посёлка Новогорный. Сумма ущерба составила 68 тысяч 200 рублей.



Похищенными денежными средствами молодые люди распорядились по своему усмотрению.



Обвиняемым избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Каждому из подельников грозит до шести лет лишения свободы.



В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.