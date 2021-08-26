В Кыштыме во время разбора старого здания обувной фабрики с высоты упал рабочий

Вчера, 12:37 Категория: Происшествия

901

0

В ходе работ по разбору старого промышленного здания обувной фабрики на улице Аношкина с третьего этажа сорвался и упал между лестничными пролётами один из рабочих. Коллеги сразу вызвали скорую.

47-летний мужчина получил множественные ушибы головы, а также сложные переломы руки и ноги.

Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь и иммобилизацию переломанных конечностей, но донести до машины не представлялось возможным – здание уже частично разобрано, отсутствуют перила и часть лестничных пролетов.

Спасатели Кыштымского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области, используя спинальный щит, транспортировали мужчину до земли, а затем и до кареты скорой помощи.