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В Кыштыме во время разбора старого здания обувной фабрики с высоты упал рабочий

Вчера, 12:37 Категория: Происшествия
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В ходе работ по разбору старого промышленного здания обувной фабрики на улице Аношкина с третьего этажа сорвался и упал между лестничными пролётами один из рабочих. Коллеги сразу вызвали скорую.

 

47-летний мужчина получил множественные ушибы головы, а также сложные переломы руки и ноги.

 

Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь и иммобилизацию переломанных конечностей, но донести до машины не представлялось возможным – здание уже частично разобрано, отсутствуют перила и часть лестничных пролетов.

 

Спасатели Кыштымского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области, используя спинальный щит, транспортировали мужчину до земли, а затем и до кареты скорой помощи.

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Теги: Кыштым травма обувная фабрика падение перелом спасатели

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