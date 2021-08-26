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Кыштымский полицейский нейтрализовал браконьера, напавшего на инспектора рыбоохраны на озере Увильды

Вчера, 09:50 Категория: Происшествия
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На озере Увильды, которое является памятником природы и особо охраняемой территорией, обнаружили браконьеров. Они поймали рыбы более чем на 700 тысяч рублей. Один из нарушителей скрылся, а другой напал на инспектора рыбоохраны. 
 
 

Подельники использовали сети и моторные лодки. Факт незаконного вылова зафиксировали старший инспектор отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов, сотрудники полиции и общественный инспектор. 
 
Браконьеры пытались оказать сопротивление, одного из них удалось задержать. 
 
 - В момент задержания правонарушитель применил физическую силу в отношении старшего госинспектора, но был нейтрализован сотрудником кыштымской полиции, применившим спецсредства - наручники, - сообщили в Нижнеобском территориальном управлении Росрыболовства. 
 
С места происшествия изъяли 73 килограмма рипуса, девять сетей, две лодки, электромотор и автомобиль. По предварительным подсчетам, ущерб составил 768 тысяч рублей. 
 
Госинспектор подал заявление о возбуждении уголовных дел по фактам незаконной добычи водных биоресурсов и применении насилия в отношении представителя власти.

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Теги: Кыштым Увильды полиция браконьеры рипус задержание

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