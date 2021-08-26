Кыштымский полицейский нейтрализовал браконьера, напавшего на инспектора рыбоохраны на озере Увильды

Вчера, 09:50 Категория: Происшествия

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На озере Увильды, которое является памятником природы и особо охраняемой территорией, обнаружили браконьеров. Они поймали рыбы более чем на 700 тысяч рублей. Один из нарушителей скрылся, а другой напал на инспектора рыбоохраны.





Подельники использовали сети и моторные лодки. Факт незаконного вылова зафиксировали старший инспектор отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов, сотрудники полиции и общественный инспектор.



Браконьеры пытались оказать сопротивление, одного из них удалось задержать.



- В момент задержания правонарушитель применил физическую силу в отношении старшего госинспектора, но был нейтрализован сотрудником кыштымской полиции, применившим спецсредства - наручники, - сообщили в Нижнеобском территориальном управлении Росрыболовства.



С места происшествия изъяли 73 килограмма рипуса, девять сетей, две лодки, электромотор и автомобиль. По предварительным подсчетам, ущерб составил 768 тысяч рублей.



Госинспектор подал заявление о возбуждении уголовных дел по фактам незаконной добычи водных биоресурсов и применении насилия в отношении представителя власти.