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В Кыштыме сгорел жилой дом

Сегодня, 10:34 Категория: Происшествия
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Вчера в одиннадцатом часу вечера в пожарно-спасательную часть № 38 поступило сообщение о том, что горит жилой дом на улице Саломатина.

 

На место выехали две автоцистерны из 38-й ПСЧ и одна автоцистерна – из 117-й пожарной части. К моменту приезда пожарных шиферная крыша дома площадью чуть более 20 квадратных метров была полностью объята пламенем. Огонь уничтожил кровлю, повредил стены и перекрытия.

 

Во время тушения пожара огнеборцы успели вынести из горящего дома газовый баллон. Люди во время пожара не пострадали.

 

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

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Теги: Кыштым пожар улица Саломатина псч 38

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