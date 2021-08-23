В Кыштыме сгорел Mersedes-Benz
Вчера, 08:38 Категория: Происшествия
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Пожар произошёл сегодня во втором часу ночи.
Как сообщили сайту "КР" в пожарно-спасательной части № 38, иномарка загорелась на стоянке возле магазина «Квартал» в микрорайоне Нижнего Кыштыма. По предварительной версии, ЧП произошло из-за неисправности электрооборудования.
На тушение выехал один расчёт ПСЧ № 38. На ликвидацию огня ушло не более получаса. Автомобиль сгорел полностью и восстановлению не подлежит.
Владелец мерседеса, житель Кыштыма, оценил ущерб в 350 тысяч рублей.