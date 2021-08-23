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В Кыштыме сгорел Mersedes-Benz

Вчера, 08:38 Категория: Происшествия
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Пожар произошёл сегодня во втором часу ночи.

                                     

Как сообщили сайту "КР" в пожарно-спасательной части № 38, иномарка загорелась на стоянке возле магазина «Квартал» в микрорайоне Нижнего Кыштыма. По предварительной версии, ЧП произошло из-за неисправности электрооборудования.

                                                                                   

На тушение выехал один расчёт ПСЧ № 38. На ликвидацию огня ушло не более получаса. Автомобиль сгорел полностью и восстановлению не подлежит.

 

Владелец мерседеса, житель Кыштыма, оценил ущерб в 350 тысяч рублей.

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Теги: Кыштым пожар мерседес Квартал

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