Неподалёку от Кыштыма столкнулись поезд и легковушка

16-08-2021, 14:19 Категория: Происшествия

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ДТП с поездом произошло сегодня утром. Сообщается, что водитель на автомобиле «Нива» выехал на железнодорожный переезд на переезде Челябинск-Полевской 151 километр. Причём, водитель легковушки выехал на запрещающий красный сигнал. По всей видимости, надеялся успеть проскочить, тем более что по путям уже ехал состав.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.



Обошлось без пострадавших. Габарит пути не нарушен. Из-за происшествия на 23 минуты был задержан пригородный поезд № 6901 Челябинск – Верхний Уфалей.