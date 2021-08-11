Прокатила с ветерком: в Кыштыме автоледи позволила ребёнку по пояс высунуться в окно иномарки во время движения

Вчера, 21:17 Категория: Происшествия

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Сегодня утром один из неравнодушных очевидцев столь опасной езды разместил в соцсетях пост: “Обращаюсь к девушке на красной Киа рио номер Е945ХУ. Вам своего ребёнка не жалко? Мало того, что вы 5-летнего ребёнка посадили на переднее сиденье авто не пристегнув, так вы ещё открыли ему окно, через которое он вылез наполовину и на всю улицу кричит "еху".

На пост отреагировала и сама нарушительница. Она принялась убеждать, что в это самое время автомобиль не двигался, а сама она была рядом с ребёнком. Однако автор поста тут же вывел даму на чистую воду, выложив видео, где чётко видно, что малыш высовывается из окна иномарки по пояс во время движения транспортного средства.

Автоледи, зарегистрированная ВКонтакте под аккаунтом Екатерина Елисеева, вступила с кыштымцами в словесную перепалку, порой переходя на угрозы. Однако вскоре все свои комментарии Екатерина удалила.

Теперь произошедшим наверняка заинтересуются компетентные органы. К слову, сама нарушительница, по предварительным данным, является ...сотрудником правоохранительных органов в соседнем городе.