Подписка на газету Кыштымский рабочий
Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме мужчина скончался после драки

Вчера, 12:55 Категория: Происшествия
1 717
0

Однако причиной смерти стали вовсе не травмы, полученные им в ходе потасовки.

 

Как сообщил сайту «КР» следователь следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области, старший лейтенант юстиции Андрей Рыжков, четвёртого августа в следственный отдел поступило сообщение о смерти мужчины 1977 года рождения. При осмотре трупа обнаружены телесные повреждения в виде ссадин на лице.

 

В ходе проведения проверки установлено, что накануне у мужчины произошёл конфликт с тремя жителями города Кыштыма в возрасте 19 и 23 лет. На одной из остановок общественного транспорта они подрались. Вскоре пострадавший 1977 года рождения скончался.

 

По данным заключения судмедэксперта, причиной смерти мужчины явилось заболевание, а ссадины не причинили какого-либо вреда здоровью. В связи с этим вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым следственный отдел драка смерть болезнь уголовное дело отказ

Похожие публикации:

В Кыштыме расследуется убийство пожилой женщины

В Кыштыме устанавливают причину смерти рыбака на озере Увильды

В Кыштыме 18-летний юноша отправил на тот свет своего собутыльника

Разыскиваются родственники

Ещё две смерти на рыбалке

Комментарии:

Добавить