В Кыштыме мужчина скончался после драки

Вчера, 12:55 Категория: Происшествия

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Однако причиной смерти стали вовсе не травмы, полученные им в ходе потасовки.

Как сообщил сайту «КР» следователь следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области, старший лейтенант юстиции Андрей Рыжков, четвёртого августа в следственный отдел поступило сообщение о смерти мужчины 1977 года рождения. При осмотре трупа обнаружены телесные повреждения в виде ссадин на лице.

В ходе проведения проверки установлено, что накануне у мужчины произошёл конфликт с тремя жителями города Кыштыма в возрасте 19 и 23 лет. На одной из остановок общественного транспорта они подрались. Вскоре пострадавший 1977 года рождения скончался.

По данным заключения судмедэксперта, причиной смерти мужчины явилось заболевание, а ссадины не причинили какого-либо вреда здоровью. В связи с этим вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти.