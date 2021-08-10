В Кыштыме ребёнок бросил с балкона большой камень на дорогостоящую иномарку

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В Кыштыме городской суд рассмотрел гражданское дело по иску о возмещении ущерба, причинённого несовершеннолетним.

Истец обратился с иском к законному представителю ребёнка 2010 года рождения, чтобы взыскать сумму ущерба, причинённого несовершеннолетним автомобилю Лексус-RX-330. Ущерб был заявлен в сумме 109 тысяч 56 рублей, а также расходы по госпошлине – 3 тысячи 381рубль.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе суда, в июне 2020 года на неохраняемой стоянке возле дома №8 по улице Чернышевского был повреждён автомобиль. Владелица транспортного средства обратилась в полицию. Было установлено, что мальчик 2010 года рождения бросил камень с балкона пятого этажа и повредил дорогую машину. Производство по делу было прекращено в связи с недостижением возраста привлечения к административной ответственности. В добровольном порядке ущерб не возмещён.

Представитель ответчика исковые требования не признал, пояснив, что ребёнок не причинял ущерба истцу и никакого камня с балкона не кидал. Более того, по мнению стороны ответчика, невозможно было несовершеннолетнему добросить камень до автомобиля на стоянке.

Судом была назначена судебно-трасологическая экспертиза. Эксперт подтвердил, что повреждения автомобиля – вмятина на капоте, трещина на лобовом стекле, повреждение крепления дворника – образовались в результате падения на автомобиль камня весом более четырёх килограммов, брошенного с высоты.

Ответчик и его представитель не согласились с результатами экспертизы.

Суд исковые требования истца удовлетворил и взыскал с ответчика в счёт возмещения ущерба, причинённого несовершеннолетним, 89 тысяч 210 рублей, расходы по проведению оценки в сумме 4 500 рублей, почтовые расходы в сумме 346,50 рублей, оплату юридических услуг в сумме 15 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3 381 рубль.

Решение пока не вступило в законную силу.