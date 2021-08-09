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Жительница Кыштыма лишилась более 270 тысяч рублей

Вчера, 14:19 Категория: Происшествия
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В полицию Кыштыма обратилась местная жительница 1959 года рождения, которая пояснила, что в интернете нашла информацию о способе онлайн-заработка на брокерском рынке. Нужно было указать номер телефона и имя на сайте компании. Вскоре с нашей землячкой по телефону связался представитель организации. Незнакомец попросил для начала пополнить счёт на 20 тысяч рублей, который он продиктовал, а через некоторое время неизвестные убедили женщину совершить ещё несколько денежных переводов.

В общей сложности она перевела более 270 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом кыштымской полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой быть более бдительными, не переходить по неизвестным ссылкам и не регистрироваться на сомнительных сайтах, не переводить денежные средства третьим лицам, не поддаваться на поступающие по телефону предложения легкого и быстрого заработка. Бдительность – залог безопасности!

Если же в отношении вас или ваших близких совершено противоправное деяние – незамедлительно обратитесь в полицию.

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Теги: Кыштым полиция брокеры. мошенники уголовное дело деньги

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