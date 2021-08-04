Неподалёку от Кыштыма молния попала в депутатский отель

Вчера, 08:42 Категория: Происшествия

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Вчера вечером, во время грозы, от удара молнии загорелась мансарда трёхэтажного дома на территории увильдинского элитного отеля «Гости». Комплекс повышенного комфорта был сдан в эксплуатацию всего три месяца назад, его владелец – депутат Заксобрания области Алексей Денисенко. Очевидцы утверждают, что депутат сэкономил на громоотводе и заземлении.

Прибывшие пожарные расчёты присвоили пожару повышенный номер сложности. В его ликвидации участвовали два звена газодымозащитной службы, работали пять стволов. По информации Главного управления МЧС по Челябинской области, несмотря на небольшую площадь пожара – 40 квадратных метров, сложность ситуации заключалась в скрытом распространении огня по утеплителю мансардного этажа на площади 300 квадратных метров.

К счастью, никто не пострадал. 30 отдыхающих покинули гостевой дом самостоятельно. Их приютил одноимённый ресторан комплекса.

– Среагировали сотрудники и пожарные. Благодаря системе, гидрантом удалось потушить огонь внутри, а пожарные тушили снаружи, – рассказал Алексей Денисенко. – Ирония в том, что уже была разработана система громоотвода, её должны были смонтировать со дня на день.