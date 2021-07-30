Житель Кыштыма упал с 15-метровой высоты и чудом остался жив

Вчера, 20:39 Категория: Происшествия

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Трагедия произошла на территории БСИ во время демонтажа части здания. Неосмотрительность 18-летнего рабочего едва не стоила ему жизни.

Предварительно, из-за нарушения техники безопасности при выполнении строительных работ обрушилось потолочное перекрытие. С высоты примерно 15 метров вместе с конструкцией рухнул и молодой человек.

Он был доставлен в кыштымскую больницу. У пострадавшего диагностированы перелом позвоночника и другие травмы. В настоящее время он находится в реанимации.