В минувшие выходные родственники жителя Кыштыма погибли в жутком ДТП

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Смертельная авария произошла поздно вечером 31 июля около дома на улице Героев Танкограда, 15/1 в Челябинске.

– В 22:45 водитель – мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем Hyundai IX35 с прицепом, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, – рассказали в Госавтоинспекции города Челябинска.

44-летние водитель и пассажирка машины скончались на месте. Некоторые кыштымцы хорошо знали супругов – это Андрей и Ольга Хмелинины. Во время ДТП в машине находились и их дети – девочки 9 и 13 лет. У младшей сломана рука. Родители Андрея – Маргарита и Сергей Хмелинины живут в Кыштыме, брат Алексей тоже.

Беда внезапно пришла в семью Хмелининых. К такому исходу событий никто не был готов. Все, кто готов откликнуться и поддержать родных материально, могут помочь собрать деньги на похороны мужа и жены.

Номер карты Челиндбанка двоюродного брата Дмитрия Данильчука (работник Кыштымского медеэлектролитного завода) – 477 904 220 156 4195.