Житель Кыштыма выращивал коноплю в своей квартире

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В рамках профилактической операции «Мак-2021» сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» в ходе оперативной работы изъяли в квартире у 27-летнего местного жителя два куста растений с признаками культивации. В результате проведенной экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим средством – коноплей массой 18 граммов.



На мужчину составлен административный протокол по статье 10.5.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Совершение указанного правонарушения влечет за собой наложение административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.



Сотрудники полиции напоминают, что при обнаружении фактов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений или их незаконного культивирования, граждане могут сообщить информацию в ближайший отдел полиции. Конфиденциальность информации гарантируется.