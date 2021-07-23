В кыштымскую больницу доставили пострадавшего в очередном ДТП

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Фото и информация из группы 8 ПСО МЧС России по Челябинской области

Вчера в 21 час 59 минут по системе «112» поступило сообщение о ДТП на 20-м километре автодороги Тюбук-Кыштым.



В 22 часа 07 минут сотрудники отдельного поста 60-ой пожарно-спасательной части на пожарном автомобиле первой помощи. По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: ЗАЗ Шанс и Chevrolet Tahoe GMT900 (Шевроле Тахо).



По информации сотрудников ГИБДД, водитель автомобиля Шевроле GMT900 1992 года рождения при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен), совершил столкновение со встречным автомобилем ЗАЗ Шанс под управлением водителя 1951 года рождения.



Сотрудники МЧС с использованием гидравлического инструмента проводили аварийно-спасательные работы по деблокированию водителя ЗАЗ Шанс, который в результате дорожно-транспортного происшествия получил открытый перелом бедра.



Пострадавший был госпитализирован в центральную городскую больницу города Кыштым.