В Кыштыме в отношении водителя «Тойоты тундры», под чьими колёсами погиб ребёнок, возбуждено уголовное дело

Вчера, 13:57 Категория: Происшествия

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Вчера вечером в Кыштыме произошло страшное ДТП, в котором погиб семилетний мальчик. Как уже сообщалось на сайте «КР», в половине восьмого вечера 62-летний водитель автомобиля «TOYOTA TUNDRA», двигаясь по улице Мира, при повороте направо на улицу Сугомакская совершил наезд на 7-летнего велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте.

На место совершения ДТП выехал и прокурор города Кыштыма Сергей Волков.

По факту смертельного ДТП следственным отделом МО МВД России «Кыштымский» в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города на контроль.