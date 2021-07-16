Житель Кыштыма лишился более одного миллиона рублей

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В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» обратился местный житель 1981 года рождения. Он сообщил, что ранее открывал счёт в некой брокерской компании, но после потери денежных средств перестал заниматься частной инвестиционной деятельностью. Спустя время он узнал, что данная брокерская компания – мошенническая, из-за чего решил попробовать вернуть вложенные им денежные средства.



В интернете молодой человек нашёл неизвестный ранее ему сайт, на котором прочитал, что могут помочь с возвратом денежных средств. Мужчина связался с представителем фирмы, который согласился помочь, предупредив при этом, что у клиента удержат десять процентов от возвращаемой суммы. Спустя время ему сообщили, что на самом деле имеется счёт в иностранном банке, открытый на имя жителя Кыштыма, где и хранятся вложенные им денежные средства. Однако для их получения необходимо заплатить процент за хранение денег на счету. В результате переговоров с якобы юристами и специалистами банков потерпевший перевёл на указанный злоумышленниками счёт свои сбережения в сумме около полумиллиона рублей.



Далее с нашим земляком связались неизвестные, которые пояснили, что необходимо с вложенной суммы заплатить налог более 590 тысяч рублей. Мужчина выполнил все указания неизвестных лиц и в общей сложности лишился более одного миллиона рублей. Не получив в дальнейшем никаких компенсаций, мужчина обратился в полицию.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 10 лет.



Стражи порядка вновь предупреждают о том, что прежде чем вкладывать свои сбережения куда-либо, соберите информацию об организации, изучите отзывы других вкладчиков, проверьте сведения о наличии лицензии.



Помните, если вам предлагают компенсировать стоимость каких-либо ранее приобретённых товаров или услуг, и при этом вас же просят перевести денежные средства – это мошенники. Немедленно прекратите разговор и сообщите в полицию. Также не забывайте, что представители банковских организаций не звонят гражданам по телефону и никогда не запрашивают персональные данные, а также не предлагают перевести денежные средства на какие-либо банковские счета. Прерывайте разговор и звоните по горячей линии своего банка, указанной на оборотной стороне банковской карты.