В Кыштыме участились ДТП по причине нежелания уступать

Вчера, 15:35 Категория: Происшествия

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На днях житель Кыштыма 1966 года рождения, двигаясь на автомобиле «Лифан», при выезде с улицы Энгельса не уступил преимущество в движении автомобилю «Фольксваген» под управлением жителя Кыштыма 1992 года рождения, который осуществлял поворот от площади Карла Маркса на улицу Фрунзе.

Напомним, что в начале месяца по этой же причине легковой автомобиль столкнулся с автобусом.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Госавтоинспекция призывает граждан соблюдать Правила дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными. Особое внимание необходимо обращать на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров.